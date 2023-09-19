极环星系的发现揭示了星系结构

星系有各种形状，随着我们将观测扩展到可见光谱之外，我们对它们的理解也在不断发展。 极环星系（PRG）是一种独特的星系，其特征是气体和恒星的外环与银河平面垂直倾斜。 这些环通常主要由扩散的氢气组成，通常仅在无线电波长下可见。

尽管极环星系于 1978 年首次被发现，但这些星系结构的形成过程仍然是个谜。 一种理论认为，这些环是星系碰撞的结果，碰撞星系中的氢气以极地排列方式释放出来。 因此，人们相信极环星系是罕见的。 然而，最近作为 WALLABY 项目一部分进行的一项星系调查表明，PRG 可能比之前想象的更常见。

WALLABY 项目代表 Widefield ASKAP L 波段传统全天空盲测，旨在创建南半球天空中中性氢的高分辨率地图。 通过绘制星系间气体和星系周围的氢，这项调查为了解这些宇宙物体的结构提供了宝贵的见解。 在调查的初始阶段，大约绘制了600个星系图，并识别出两个极环星系。

根据这些发现，预计 WALLABY 观测到的星系中有 1% 到 3% 将呈现极环结构。 调查完成后，可能会发现数百个极环星系，从而显着增加我们对这些神秘星系结构的了解。 此外，通过该项目收集的大量数据将使天文学家更深入地了解这些奇特的星系是如何形成和演化的。 它还可能为暗物质与星系之间的相互作用提供有价值的见解。

总体而言，极环星系的发现和正在进行的 WALLABY 项目为探索星系内隐藏结构和揭开宇宙之谜提供了一条充满希望的途径。

定义：

– 极环星系（PRG）：螺旋或椭圆星系，其外环由气体和恒星组成，大致垂直于银河平面倾斜。

– WALLABY：宽场 ASKAP L 波段传统全天空盲测，该项目旨在创建南半球天空中中性氢的高分辨率地图。

来源：

– Deg, N. 等人。 “WALLABY 试点调查：潜在的极环星系 NGC 4632 和 NGC 6156。” 皇家天文学会月度通知 525.3 (2023)：4663-4684。