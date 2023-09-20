重新发现玩耍的乐趣以改善身体活动

西方世界只有一小部分人每天进行足够的身体活动。 虽然许多人将健身追踪器、纪律或家庭锻炼设备作为潜在的解决方案，但达里尔·爱德华兹 (Darryl Edwards) 表示，还有更好的选择：重新发现玩耍的乐趣。

原始游戏方法的创始人达里尔加入了一个播客，讨论影响成人和儿童的久坐流行病。 他认为，仅依靠技术和意志力并不能解决问题。 相反，他主张拥抱来自参与游戏的内在动力。

在播客中，达里尔就如何将游戏重新引入我们的生活提供了实用的建议。 一个想法是编写一部游戏历史，其中包括回忆和庆祝我们过去的游戏快乐时刻。 他还建议拥抱模仿动物和儿童移动方式的“原始动作”，并克服这样做时看起来很傻的恐惧。

在我们的生活中加入更多运动的好处不仅仅限于身体健康。 达里尔解释说，通过游戏探索我们的能力和环境可以给我们带来快乐和成就感。 即使是平凡的活动也可以变得更加有趣，从而更容易将运动融入我们忙碌的成人生活中。

通过优先考虑玩耍，个人可以找到一种更可持续、更愉快的方式来提高身体活动水平。 他们可以挖掘玩耍中与生俱来的快乐，而不是依赖外部动力或强迫自己锻炼。 重新发现玩耍的乐趣可以成为对抗现代社会普遍存在的久坐生活方式的有力工具。

定义：

1. 久坐：一种以最少体力活动和长时间坐着或躺着为特征的生活方式。

2. 原始游戏法：强调自然运动和游戏以提高身体活动水平的健身方法。

来源：

– 布雷特和凯特·麦凯。 “重新发现玩耍的乐趣，改善身体活动。” 男子气概的艺术。 [来源]