OSIRIS-REx 样本揭示了对小行星 Bennu 的新见解

当科学家们打开装有从近地小行星贝努收集的样本的罐子时，他们惊讶地发现了大量的黑色细粒物质。 容器盖子和底座内部的意外碎片为研究人员提供了在分析主要样本之前获得有关小行星的重要见解的机会。

样本采集标志着美国宇航局历时 7 年的 OSIRIS-REx 任务的成功结束，该任务飞行 200 亿英里到达本努，降落在小行星上，然后返回地球运送样本。 样本返回舱被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心，在专用的洁净室中进行仔细分析。

小行星是太阳系早期的残余物，研究它们可以提供有关行星形成和演化的宝贵信息。 此外，了解近地小行星的组成和轨道对于制定防止与地球发生潜在碰撞的策略至关重要。

在样本采集过程中，航天器的“一触即走”样本采集机构头部扰动了贝努的表面并采集了大量的物质。 这导致颗粒在头部被存储在罐中之前飘入太空。 科学家们希望在深入研究大部分样本之前，对罐盖和底座上发现的材料进行快速分析。

通过研究贝努样本的成分，科学家们的目标是深入了解太阳系的早期，并有可能开发出偏转潜在危险小行星的方法。 罐上意想不到的碎片为研究人员提供了意想不到的好处，让他们可以在进行主要样本分析之前了解小行星的成分。

来源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 任务：[来源]

– CNN 文章：[来源]