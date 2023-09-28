斯特拉斯堡大学天文馆的灵感来自 19 世纪的机器建筑

总部位于巴黎的建筑公司 frenak+jullien 与 Cardin Julien 和 m+mathieu Holdrinet 合作，最近完成了法国斯特拉斯堡大学科学园天文馆。 这个1,000平方米的天文馆分为两个体量：一个是容纳投影室和入口画廊的截锥体，另一个是容纳大厅和相关设施的圆柱形体量。

天文馆的设计灵感来自现场发现的 19 世纪机器建筑，例如天文台的圆顶和 pavillons des mires，以及星盘等天文测量仪器。 这些结构覆盖着烧焦的木材，以其不寻常的几何形状创造出引人注目的外观。 天文馆位于维多利亚大道沿线，是城市的灯塔，连接着天空和大地。

天文馆和接待区是两个不同的元素，它们共享组件，但以相反的方式组装。 天文馆向内转动，礼堂周围有一个空的周边，而接待区向外向花园开放，其中心是空的。 这种二元性创造了明亮与黑暗之间的对比，强调了天文馆内的身临其境的体验。

天文馆的建筑还融入了可持续和节能的元素。 该建筑的紧凑性和开口的战略定位最大限度地减少了热量损失，确保了最佳的环境绩效。 外部使用烧焦木材，内部使用浅色木材，形成美观的对比，同时反映了建筑对环境的关注。

总体而言，斯特拉斯堡大学科学园天文馆将建筑独创性、教育目的和可持续设计融为一体。 其独特的设计以及与周围环境的联系使其成为斯特拉斯堡大学的迷人补充。

来源：

– 弗雷纳克+朱利安

——卡丹·朱利安

– m+马蒂厄·霍尔德里内特