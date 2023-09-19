粉红钻石：揭开稀有珍贵宝石的起源

珀斯科廷大学的澳大利亚研究人员对粉红钻石的起源做出了重大发现。 这些稀有而珍贵的宝石以其令人惊叹的玫瑰色而闻名，被发现形成于 1.3 亿多年前早期超级大陆的分裂过程中。 粉红钻石实际上是晶格扭曲的受损钻石，提供独特的美感，但需要付出一定的代价。

世界上大部分粉红色钻石（超过 90%）来自现已关闭的西澳大利亚阿盖尔矿。 在每一千颗宝石中，只有少数是备受追捧的粉红色宝石。 雨果·奥利鲁克 (Hugo Olierook) 博士领导的研究小组估计，这些钻石是在最早的超级大陆之一努纳 (Nuna) 消亡期间被推向地球表面的。 这表明其他古代大陆交界处可能拥有更多这些充满活力的宝石。

阿盖尔钻石形成于稳定的大陆根部附近的地下深处。 当陆地碰撞形成努纳时，澳大利亚西北边缘附近产生的压力导致曾经清澈的钻石改变了​​颜色。 Robert Pidgeon 博士及其团队在 1980 世纪 1.2 年代末进行的研究表明，将钻石带到地表的喷发发生在大约 XNUMX 亿年前。 然而，由于古老湖泊可能造成的改变，这一估计的准确性受到质疑。

利用先进的激光束技术，研究人员能够对阿盖尔岩石的年龄进行更准确的估计。 他们的分析显示，这次喷发发生在大约 1.3 亿年前，与努纳分裂的时间一致。 这次分裂期间大陆边缘变薄可能促进了富含钻石的岩浆移动到地表。

大陆裂谷和钻石形成之间的联系并不是一个新概念，但仍然是一个争论的话题。 这项新研究有助于更好地了解超大陆破裂如何引发富含钻石的喷发。 然而，关于形成阿盖尔钻石所需的碳丰度仍存在未解之谜。

这项研究代表着在揭示阿盖尔独特而珍贵的粉红钻石的创造复杂过程方面迈出了重要一步。 仍需要进一步的研究来提供对这个古老系统的完整理解。 与自然的许多方面一样，惊喜肯定会不断出现。

来源：

– 澳大利亚研究人员发现粉红色钻石的起源：https://www.bbc.com/news/technology-62137145

–《自然通讯》关于粉红钻石起源的研究：https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8