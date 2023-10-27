史密森尼博物馆的新展览展示了原始小行星样本

经过跨越 200 亿英里的非凡太空旅程，小行星贝努的碎片终于降落在地球上。 令人兴奋的是，史密森尼国家自然历史博物馆正准备于 3 月 XNUMX 日星期五首次公开展示这些珍贵文物。参观华盛顿特区博物馆的游客将有机会观察原始的黑色岩石和灰尘从小行星贝努近距离采集的。

该展览将在珍妮特·安嫩伯格·胡克地质、宝石和矿物陨石馆展厅举行。 除了小行星样本外，展览还将展示 OSIRIS-Rex 航天器和搭载它的 Atlas V 411 火箭的比例模型。 此次演讲为太空爱好者和好奇的个人提供了前所未有的机会，让他们踏上迷人的太空主题之旅。

贝努 (Bennu) 是一颗经常近距离掠过地球的小型小行星，据信起源于大约 700 亿至 2 亿年前的一颗更大的富碳小行星。 随着时间的推移，它逐渐靠近我们的星球。 认识到其重要性，美国宇航局选择贝努作为其 OSIRIS-REx 任务的目标。 2020年XNUMX月，航天器成功登陆小行星并取回岩石样本。

尽管任务最初面临一些技术挑战，例如难以拆除一些紧固件，但提取过程取得了丰硕成果。 NASA 已经超额完成了从贝努收集 60 克碎片的目标，目前总共收集到了 70.3 克岩石和灰尘。 对样品的初步分析显示出高浓度的碳和水分子，这与科学家的预期相符。

通过研究这些纯净的样本，科学家希望深入了解地球生命形成之前存在的水和有机物的成分。 贝努样本的原始性质，未受到地球大气层或陆地生命的污染，为发现我们星球的起源提供了独特的机会。

常见问题解答：

问：史密森尼自然历史博物馆什么时候展示小行星样本？

答：展览将于 3 月 XNUMX 日星期五向公众开放。

问：参观者还可以看到哪些其他展品？

答：展览将包括 OSIRIS-Rex 航天器和 Atlas V 411 火箭的比例模型。

问：从小行星贝努 (Bennu) 收集了多少碎片？

答：NASA 已回收了 70.3 克岩石和尘埃，超过了任务 60 克的目标。

问：小行星样本中发现了哪些分子？

答：初步分析显示贝努样本中含有丰富的碳和水分子。