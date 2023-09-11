探索奇怪的纠缠世界：信息的相变

1935 年，阿尔伯特·爱因斯坦和欧文·薛定谔发现自己陷入了关于现实本质的争论。 爱因斯坦相信局域性原理，即一个地点发生的任何事件都不会立即影响另一个遥远的地点。 另一方面，薛定谔发现了纠缠，这是量子力学中的一种现象，其中两个粒子相互联系，它们的命运交织在一起。

虽然爱因斯坦发现纠缠令人不安，并认为它违反了他的局域性概念，但今天的物理学家对它有了不同的理解。 他们现在知道，纠缠并不具有远程影响力，也没有能力在远处带来特定结果。 相反，它只能分发该结果的知识。 近年来，纠缠实验已成为常规，并且获得了诺贝尔奖。

但纠缠不仅仅是粒子对。 最近的研究表明，纠缠可以通过粒子群传播，形成一个复杂的意外网络。 频繁的测量可能会破坏该网，导致缠结被破坏并阻止网的形成。 物理学家将这种从网络状态到无网络状态的转变称为信息的相变。

为了进一步了解这种相变，几个物理学家团队使用量子计算机进行了元实验。 这些实验旨在衡量测量本身如何影响信息流。 纠缠和测量之间的微妙平衡得到了证实，引发了对纠缠和测量相互作用的可能性的进一步研究。

一次合作是在一次关于粘稠的太妃糖布丁的谈话中偶然发现了纠缠转变。 物理学家布莱恩·斯金纳和亚当·内厄姆正在讨论纠缠和信息之间的关系。 他们意识到，对纠缠粒子的测量可以减少对其他粒子状态的无知。 测量减少无知的量称为纠缠熵，以比特为单位测量。

斯金纳和内厄姆将这一概念扩展到粒子链，其中纠缠从一个粒子跳到下一个粒子。 他们发现纠缠熵可以让我们了解链条的纠缠程度。 通过改变测量时间，他们发现了从有网状态到无网状态的相变。

这项研究强调了量子力学世界中纠缠的复杂性和潜力。 它表明纠缠可以存在于粒子对之外，并且对信息的分布和结构具有深远的影响。

定义：

– 纠缠：在量子力学中，纠缠是两个粒子相互联系并且它们的命运交织在一起的现象。

– 局部性：局部性原则指出，一个地点发生的事件不会立即影响远处的地点。

– 相变：在物理学中，相变是指物质状态的变化，例如从液体到固体。

– 纠缠熵：纠缠熵量化两个对象之间的纠缠或一个对象非本地存储在另一个对象中的信息量。

来源：

– 原始来源：Quanta 杂志文章，作者：Natalie Wolchover

– 没有提供额外的来源