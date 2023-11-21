美国宇航局致力于在载人任务之前解决隔热罩问题

美国宇航局的猎户座飞船的隔热罩遇到了挑战，需要先解决这个问题，然后机组人员才能安全地乘坐飞船。 美国宇航局探索系统开发任务理事会副局长吉姆·弗里表示，航天局预计还需要几个月的时间来全面研究隔热罩的性能并找到解决方案。

在上一次任务中，无人猎户座飞船重返大气层时，观察到隔热罩出现了意想不到的性能。 防护罩上的烧蚀材料脱落量比预期多，引起了人们对未来载人任务安全的担忧。 美国宇航局发起了一项调查，以更好地了解这个问题，并计划在明年春末之前提供“暂定的根本原因解决方案”。

与此同时，NASA 仍在为阿耳忒弥斯 2 号任务准备航天器，计划于 2024 年 XNUMX 月发射，船上载有宇航员。 隔热罩在保护宇航员重返地球大气层期间免受极端温度影响方面发挥着至关重要的作用。 如有必要，美国宇航局愿意更换隔热罩组件或取消航天器上的某些硬件进展来解决这个问题。

阿耳忒弥斯 2 号任务的机组人员强调了确保航天器发射前准备就绪和安全的重要性。 任务指挥官、美国宇航局宇航员里德·怀斯曼表示，在确信猎户座飞船已准备就绪之前，他们不会乘坐猎户座飞船。

虽然对阿耳忒弥斯 2 号发射日期的影响仍不确定，但 NASA 仍致力于解决隔热罩问题，以保证载人任务的安全。