通过他人的行为来理解他人：人类认知的一个关键方面对人工智能的影响

当我们观察某人的行为时，我们的大脑会迅速解读他们的意图。 约翰·霍普金斯大学的感知研究人员进行的研究揭示了人们如何通过观察他人的行为来理解他人正在尝试学习的内容。 这项开创性的研究发表在《美国国家科学院院刊》杂志上，揭示了人类认知中经常被忽视的一个方面，对人工智能 (AI) 系统的发展具有重大影响。

与识别务实行动（涉及预测某人的立即行动）不同，该研究侧重于“认知行动”。 当有人试图收集信息或了解周围环境时，就会执行这些操作。 虽然之前的研究表明人们可以准确地识别务实行为，但我们对如何感知和理解认知行为知之甚少。

在涉及 500 名参与者的一系列实验中，研究人员要求参与者观看人们摇动盒子的视频。 参与者能够在几秒钟内辨别振动器的目标——确定盒子内物体的数量或确定物体的形状。 这种通过他人的行为感知他人意图的能力既直观又非凡，突显了我们的大脑毫不费力地执行的复杂认知过程。

这些发现对人工智能发展领域具有更广泛的影响。 通过了解人类如何通过行动推断他人的目标，研究人员可以设计出能够更好地交互和理解人类行为的人工智能系统。 例如，人工智能驱动的机器人助手可以分析客户的行为并预测他们正在寻找什么，从而提供更加个性化和高效的服务。

在未来的研究中，约翰·霍普金斯大学团队计划调查认知意图和实用意图之间的区别。 他们还有兴趣探索这些观察技能何时出现在人类发展中，以及是否可以构建计算模型来进一步阐明身体动作和认知意图之间的关系。

这项研究不仅为我们理解人类认知提供了宝贵的见解，而且为人工智能技术有效解释人类行为和意图开辟了新的可能性。 通过利用这些知识，未来的人工智能系统可以变得更有洞察力，更善于理解和响应人类的需求和欲望。

常见问题

问：什么是务实行动和认知行动？

务实行动是指涉及预测个人立即行动的行动，而认知行动是指当某人试图收集信息或了解有关其环境的信息时执行的行动。

问：研究人员是如何进行实验的？

研究人员要求 500 名参与者观看有人摇动盒子的视频。 参与者能够确定摇床是否试图找出盒子内物体的数量或物体的形状。

问：这项研究对人工智能有何影响？

通过了解人类如何通过行动感知和推断他人的意图，人工智能系统可以被设计为更好地理解人类行为并与之互动。 例如，机器人助手可以根据客户的行为准确预测客户正在寻找什么。