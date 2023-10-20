逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

月偏食将于 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日发生

By曼波布雷西亚

20月 2023日，XNUMX
月偏食将于 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日发生

月偏食（也称为钱德拉·格雷汉）将于 28 年 29 月 2023 日至 28 日发生。月食将于 29 月 XNUMX 日午夜进入半影，本影阶段将于 XNUMX 月 XNUMX 日开始。 XNUMX日凌晨。 午夜前后，印度各地都可以看到这一天体事件。

由于月食，Somnath Mandir 和 Shri Somnath Trust 旗下的所有寺庙将于 28 月 XNUMX 日中午 aarti 后暂停常规法会仪式。

这次日食将在西太平洋、澳大利亚、亚洲、欧洲、非洲、南美洲东部、北美东北部、大西洋、印度洋和南太平洋的广大地区可见。

日食的本影阶段将于 01 月 05 日美国标准时间凌晨 29:02 开始，并于美国标准时间凌晨 24:1 结束。 日食的持续时间为19小时0.126分钟，星等非常小，为XNUMX。

值得注意的是，下一次在印度可见的月食将于 07 年 2025 月 8 日发生，并且将是月全食。 上一次在印度可见的月食发生在 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日，是一次日全食。

月食发生在满月日，此时地球位于太阳和月球之间，并且所有三个物体对齐。 当整个月球进入地球的本影时，就会发生月全食，而当月球只有一部分落在地球的阴影下时，就会发生月偏食。

资料来源：德什古吉拉特邦

By 曼波布雷西亚

相关帖子

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究人员确定了重大火星地震的来源

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论