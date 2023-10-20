月偏食将于 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日发生

月偏食（也称为钱德拉·格雷汉）将于 28 年 29 月 2023 日至 28 日发生。月食将于 29 月 XNUMX 日午夜进入半影，本影阶段将于 XNUMX 月 XNUMX 日开始。 XNUMX日凌晨。 午夜前后，印度各地都可以看到这一天体事件。

由于月食，Somnath Mandir 和 Shri Somnath Trust 旗下的所有寺庙将于 28 月 XNUMX 日中午 aarti 后暂停常规法会仪式。

这次日食将在西太平洋、澳大利亚、亚洲、欧洲、非洲、南美洲东部、北美东北部、大西洋、印度洋和南太平洋的广大地区可见。

日食的本影阶段将于 01 月 05 日美国标准时间凌晨 29:02 开始，并于美国标准时间凌晨 24:1 结束。 日食的持续时间为19小时0.126分钟，星等非常小，为XNUMX。

值得注意的是，下一次在印度可见的月食将于 07 年 2025 月 8 日发生，并且将是月全食。 上一次在印度可见的月食发生在 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日，是一次日全食。

月食发生在满月日，此时地球位于太阳和月球之间，并且所有三个物体对齐。 当整个月球进入地球的本影时，就会发生月全食，而当月球只有一部分落在地球的阴影下时，就会发生月偏食。

资料来源：德什古吉拉特邦