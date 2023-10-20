月偏食将于 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日发生

预计 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日将发生一次天体事件，预计将发生月偏食。 这种现象也被称为半影月食，当太阳、地球和月亮以这样一种方式排列时，地球在月球上投下阴影，导致月球显得更暗，就会发生这种现象。

在这次月食期间，只有月球的一部分会被地球的阴影覆盖，导致其平时的亮度部分变暗。 值得注意的是，这种类型的月食与月全食不同，月全食中月球完全被地球的阴影覆盖。

月偏食预计将持续几个小时，最高能见度发生在深夜或清晨，具体取决于该国的时区。 在印度，日食将于 28 月 29 日夜间开始，一直持续到 XNUMX 月 XNUMX 日凌晨。

印度的观察者将有机会目睹月球在进入地球阴影时逐渐失去亮度。 这种现象提醒我们宇宙中发生的令人难以置信的天体事件，并为观星者和天文学爱好者提供了观察和欣赏太阳系奇观的独特机会。

观察日食时采取适当的预防措施以保护眼睛免受阳光直射非常重要。 建议使用日食眼镜或其他经批准的日光过滤器，以防止对视力造成任何潜在伤害。

因此，请在您的日历上标记 28 年 29 月 2023 日至 XNUMX 日的周末，并花时间见证月偏食的迷人之美。 这是一个与自然世界联系并惊叹于宇宙所提供的令人惊叹的奇迹的机会。

来源：

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– 美国国家航空航天局 (NASA)（来源）