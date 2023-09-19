美国宇航局帕克太阳探测器观测到强大的日冕物质抛射

美国宇航局的帕克太阳探测器最近飞越了太阳附近强大的日冕物质抛射（CME），提供了有关太阳等离子体如何与行星际尘埃相互作用的宝贵数据。 这次 CME 是有史以来最激烈的 CME 之一。 该探测器首次观察到了日冕物质抛射与行星际尘埃之间的相互作用，揭示了一种二十年前就被理论化但以前从未观察到的现象。

对探测器在飞越过程中收集的数据的分析发表在《天体物理学杂志》上。 研究日冕物质抛射的科学家得出的结论是，它清除了距太阳约 6 万英里的行星际尘埃。 然而，清理干净的空间很快就充满了更多的星际尘埃。

帕克太阳探测器的太阳探测器宽场图像 (WISPR) 相机提供了航天器经过日冕物质抛射时的日冕物质抛射图像。 最初，相机捕捉到了深空的宁静景象，但随着缕缕物质的穿过，它很快就变得充满了明亮的光线。

帕克太阳探测器自 2018 年发射以来不断取得重大发现。2021 年，它首次与太阳日冕直接接触，并一直在研究太阳风。 该探测器以提出太阳风存在理论的尤金·帕克 (Eugene Parker) 命名，于 2022 年 XNUMX 月完成了第六次飞越金星，并将在执行任务期间继续收集有关太阳动力学的新见解。

来源：

– 美国宇航局帕克太阳探测器解决了有关太阳的长期谜团，美国宇航局