帕克太阳探测器继续探索太阳的奥秘

帕克太阳探测器已成功第 17 次近距离接近太阳，距离太阳光球层仅 7.26 万公里（4.51 万英里）。 这一成就标志着探测器取得的一系列令人难以置信的成就中的最新成就，包括成为第一艘飞过日冕物质抛射（CME）并幸存下来的航天器。

13 年 5 月 2022 日，帕克太阳探测器第 XNUMX 次接近太阳，穿过了日冕物质抛射，收集了有关冲击波速度和密度的宝贵数据。 如果这次日冕物质抛射撞击地球，可能会对通信系统和电网造成严重破坏。

帕克太阳探测器配备了屏蔽装置，可保护其仪器免受高达 1400°C 的温度影响，旨在研究日冕和太阳风离开太阳时的加速。 科学家希望了解太阳的结构、影响等离子体流的磁场以及太阳发射的高能粒子的传输机制。

日冕物质抛射是一种强烈的事件，可能对地球磁层产生重大影响，导致通信和电网中断，并产生美丽的北极光。 通过研究日冕物质抛射，太阳物理学家的目标是开发这些太阳风暴的预测能力，并深入了解驱动它们的力量。

帕克太阳探测器的任务预计将持续到 2025 年中期，该航天器将沿着围绕太阳的近距离轨道运行，并额外飞越金星。 探测器收集的数据将为了解太阳风提供宝贵的见解，并增强我们对推动太阳风穿过太阳系的过程的理解。

来源：

– NASA – 帕克太阳探测器在第 17 次太阳摆动时设置距离和速度标记

– NASA – 日冕物质抛射的近日原位和遥感观测及其对日光层电流片的影响