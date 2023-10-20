父母对健康儿童参与基因组研究的态度

最近的一项研究探讨了父母对健康孩子参与基因组研究的态度以及他们对结果返回的期望。 该研究旨在了解参与初级保健研究网络并拥有健康孩子的父母的观点。 该研究对 26 名家长进行了半结构化电话采访，并对笔录进行了主题分析。

采访中出现了三个关键主题。 第一个主题是互惠，父母表示更愿意接受具有医学意义的、儿童期发病的结果，作为他们参与研究的互惠姿态。 他们还希望随着时间的推移能够重新联系以获取任何其他信息或更新。 第二个主题探讨了基因检测的下游影响。 父母希望孩子未来能获得临床益处，但也担心遗传歧视的风险。 他们希望确保参与基因组研究不会对孩子的未来产生任何负面影响。

第三个主题是权力和赋权。 一些家长觉得参与基因组研究赋予了他们力量，因为这使他们能够为孩子和其他家庭成员采取预防措施。 他们认为这是做出明智决定并可能避免潜在健康风险的机会。 然而，其他父母对于通过参与可能导致发现健康状况或遗传倾向的研究来限制孩子的自主权犹豫不决。

了解这些态度和期望有助于为基因组研究提供以参与者为中心的方法。 研究人员在设计研究时可以考虑这些紧张局势，以优化父母的决策和参与，同时最大限度地提高结果的效用。 此外，解决与遗传歧视相关的问题并促进决策自主权可以进一步增强父母与健康孩子一起参与基因组研究的意愿。

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