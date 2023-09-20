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科学家发现寄生虫操纵蚂蚁爬上草叶

By加布里埃尔博塔

20 年 2023 月 XNUMX 日
科学家发现寄生虫操纵蚂蚁爬上草叶

哥本哈根大学植物与环境科学系的科学家们对柳叶刀肝吸虫（一种寄生虫）有了一个有趣的发现。 这些吸虫具有控制蚂蚁并让它们在草叶上爬上爬下的非凡能力，从而增加了吸虫被大型动物吃掉的机会。

当柳叶刀肝吸虫的卵被牛排泄并最终进入草丛时，它们的生命周期就开始了。 蜗牛摄入这些卵，发育成幼虫并进行无性繁殖。 蜗牛通过在蠕虫周围形成包囊来应对感染，随后包囊以粘液球的形式排出。 他们不知道的是，蚂蚁会和蠕虫幼虫一起吃掉这些粘球。

一旦进入蚂蚁体内，幼虫就会迁移到蚂蚁的胃或大脑。 那些到达大脑的控制权，命令蚂蚁爬上草叶并抓住它。 这种行为使大型动物更容易意外吞食蚂蚁及其寄生虫。 在最终宿主体内，蠕虫成熟并在宿主肝脏中产卵，完成周期。

研究人员在研究丹麦比德斯楚普森林中受感染的蚂蚁时发现，温度对蚂蚁的行为起着重要作用。 在凉爽的日子里，蚂蚁留在草地上，但在温暖的日子里，它们就会下降。 这一观察结果表明，蠕虫主要在夜间和早晨操纵蚂蚁。 研究结果强调了寄生虫行为的复杂性，并强调了该领域进一步研究的必要性。

虽然这种情况很少见，但人类偶尔也会被这些寄生虫感染。 在这种情况下，肝脏和胆管可能会受到伤害。 然而，值得注意的是，人类并不是柳叶刀肝吸虫的主要宿主。

来源：
– 哥本哈根大学植物与环境科学系
– 行为生态学杂志

By 加布里埃尔博塔

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