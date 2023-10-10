南极洲上空发现巨大臭氧空洞

在南极洲上空发现了一个面积达 26 万平方公里的臭氧层巨大空洞。 据欧洲航天局（ESA）称，这是有史以来最大的臭氧空洞之一，大约是巴西面积的三倍。 欧洲的 Copernicus Sentinel-5P 卫星于 16 年 2023 月 XNUMX 日公布了这一发现。

今年臭氧空洞的扩大尤其值得注意，因为它已经扩大到南极洲本身大小的两倍左右。 科学家怀疑汤加水下火山在 2022 年初的喷发可能是造成这一不寻常现象的原因。

臭氧层是地球大气层中的保护层，位于地表上方约 15 至 30 公里处。 它保护地球免受太阳发出的有害紫外线的影响。 臭氧是一种由三个原子组成的独特氧分子，吸收太阳辐射并阻止其到达表面。

值得注意的是，地球两极地区上空明显的臭氧空洞的发现可以追溯到 1985 年。研究人员确定，当时广泛用于气雾罐、包装材料和冰箱的氯氟烃 (CFC) 与大气中的臭氧发生反应，导致在其枯竭中。 因此，国际社会于1989年禁止使用CFCs，以使臭氧水平逐渐恢复。

尽管做出了这些努力，在每个半球的冬季，极地地区上方的臭氧层间隙仍然出现。 冷空气产生由微小冰晶组成的极地平流层云（PSC），加剧了两极上方本已有限的臭氧供应。

最近在南极洲发现的巨大臭氧空洞凸显了保护臭氧层所面临的持续挑战。 它强调了持续研究和国际努力减少有害排放和保护地球大气层的重要性。

来源：

– 欧洲航天局 (ESA)

– Copernicus Sentinel-5P 卫星数据