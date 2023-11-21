对太空微生物生长的新见解：探索重力的作用

俄勒冈州立大学工程学院的两名研究人员与美国宇航局合作，深入研究重力与微生物生长之间的有趣关系。 Dorthe Wildenschild 和 Tala Navab-Daneshmand 已从美国国家科学基金会获得 525,000 美元的资助，用于在国际空间站 (ISS) 上进行实验，以检查部分饱和土壤和岩石中生物膜的形成和发展。

生物膜是附着在表面和彼此之间的微生物簇，在各个研究领域中发挥着至关重要的作用。 通过研究它们在多孔介质中的生长，研究人员旨在获得具有重大社会影响的见解。 这项研究有潜力增强地下水修复技术，改善水处理工艺，并提供土壤和农业科学方面的宝贵知识。 此外，生物膜还会影响机械设备和医疗植入物的污染。

了解微生物在微重力条件下的行为还可以揭示它们在载人航天期间对工程系统和人类健康的影响。 通过检查国际空间站等独特环境中生物膜的形成，可以获得有关太空中微生物行为改变的新信息。

伴随着迷人的图像，例如英国一个湖泊的照片，展示了地下水中铁的细菌氧化产生的鲜艳的橙色粘液，这项研究开辟了微生物生长研究的新领域。 水中倒映的对比鲜明的蓝天为彩色粘液提供了视觉上引人注目的背景，提醒人们生物膜的有趣多样性。

通过研究重力对生物膜形成的影响，这些科学家正在为突破性的发现铺平道路，这些发现将影响地球和太空探索的一系列领域。 随着 Wildenschild 和 Navab-Daneshmand 准备的样本准备发射到国际空间站，我们热切地等待它们将产生的宝贵见解。

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常见问题

问：什么是生物膜？

答：生物膜是粘附在表面并形成聚集体的微生物群落。

问：生物膜与各个领域有何关系？

答：生物膜对地下水修复、水处理方法、土壤和农业科学具有重大影响。 它们还会导致机械和医疗设备结垢。

问：重力在微生物生长中起什么作用？

答：正在研究重力对生物膜形成的影响，以了解陆地和微重力环境（包括太空飞行）中的微生物行为。

问：国际空间站实验的目的是什么？

答：这些实验旨在深入了解微重力条件下部分饱和土壤和岩石中生物膜的形成和发展。

问：这项研究如何造福社会？

答：这项研究在地下水修复、水处理、土壤和农业科学等领域具有潜在的应用前景。 此外，它有助于我们了解太空中的微生物行为及其在太空任务期间对人类健康的影响。