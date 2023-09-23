NASA 的 OSIRIS-REx 太空舱将原始小行星样本运送到地球

NASA 的历史性任务 OSIRIS-REx（起源 - 光谱解释 - 资源识别 - 安全 - 风化层探索者）将于周日早上向地球运送有史以来第一个原始小行星样本。 OSIRIS-REx 探测器将释放一个装有近地小行星贝努样本的胶囊。 太空舱预计将在降落伞的作用下在国防部犹他州测试和训练场以及杜格威试验场轻轻着陆。

您可以在 NASA 的 YouTube 频道或 Space.com 上观看着陆的现场报道。 报道将于美国东部时间上午 10 点开始。

OSIRIS-REx 于 2016 年 2018 月发射，并于 22 年 XNUMX 月到达贝努（Bennu），一颗具有潜在危险的小行星。探测器在接下来的 XNUMX 个月里对这颗小行星进行了调查，创下了航天器绕轨道运行的最小天体的新纪录。

2020 年 8.8 月，OSIRIS-REx 成功采集了贝努表面的样本，捕获了约 250 盎司（XNUMX 克）的泥土和砾石。 一旦任务团队打开探测器的样本舱，就会确定确切的数量。

着陆后，样本将被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心进行管理和存储。 来自世界各地的科学家将可以获取样本进行进一步研究。 他们希望深入了解太阳系的早期，并研究可能有助于地球生命起源的含碳有机分子的存在。

除了这一里程碑之外，OSIRIS-REx 航天器还将继续其名为 OSIRIS-APEX 的扩展任务。 它将前往具有潜在危险的小行星阿波菲斯，计划于 2029 年抵达。

这项任务代表了美国宇航局的一项重大成就，为了解太阳系的起源和地球以外生命的潜力开辟了新的可能性。

来源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 将通过 5 个不太容易的步骤将小行星样本带到地球

– 来源：美国宇航局