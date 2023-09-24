美国宇航局奥西里斯-雷克斯任务向地球运送最大的小行星样本

美国宇航局的奥西里斯-雷克斯任务将通过向地球提供有史以来最大的小行星样本来创造历史。 一个装有约 250 克从小行星贝努收集的岩石和尘埃的太空舱预计将于周日降落在犹他州沙漠。 此次任务标志着 NASA 自 2020 年以来首次尝试从小行星收集样本。

Osiris-Rex 航天器于 2016 年 2018 月发射，并于 20 年 2020 月抵达本努。在近两年的时间里，航天器仔细绘制了小行星表面的地图，然后于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日收集了样本。

样本的一部分（大约四分之一）将分布在来自全球 200 个机构的 38 多名个人中。 这个多元化的科学家小组将共同努力分析样本并深入了解太阳系的早期历史和演化。 贝努 (Bennu) 是一颗 4.5 亿年前的遗迹，被视为一个时间胶囊，可以提供有关行星形成的宝贵线索。

直接从小行星（如贝努）采集样本的主要优点之一是污染最小。 与坠落地球并在与大气层接触后迅速受到污染的陨石不同，奥西里斯-雷克斯样本将让科学家们一睹过去未受污染的情况。 这对于理解可能有助于地球生命发展的有机物和水的起源至关重要。

华威大学的天体物理学家鲍里斯·甘西克教授强调了研究小行星的重要性：“太阳系中的小行星含有构成地球的原始构件，因此计算出它们的成分将告诉我们很多关于我们的星球是如何形成的信息。” 。 还有许多未解之谜，例如地球水的来源和生命成分的起源。”

这项任务代表了我们追求太阳系历史知识的一个重要里程碑，并为进一步探索小行星及其对我们理解生命起源的潜在影响开辟了可能性。

来源：

– 巴勒斯坦权力机构