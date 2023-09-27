OSIRIS-REx 宇宙飞船携带来自小行星贝努的样本成功返回地球

携带小行星贝努样本的奥西里斯-雷克斯号航天器于 24 月 2016 日星期日成功返回地球，距 XNUMX 年发射七年后。打开样本返回罐后，科学家们在小行星上发现了黑色灰尘和碎片。航天器的航空电子设备甲板。 航天器安全降落在犹他州沙漠，然后被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心。

在约翰逊航天中心，专家团队将小心地拆卸名为 TAGSAM（即触即走样品采集机制）的仪器，以获取太空舱内的大量样品。 这项工作将在专门为 OSIRIS-REx 任务设计的实验室中进行。 铝盖的拆卸是在为搬运大型设备而设计的手套箱中进行的。

一旦 TAGSAM 与罐分离，它将被放置在密封的转移容器中，以维持氮气环境约两个小时。 该容器允许团队将 TAGSAM 移至另一个专用手套箱中，从而加快拆卸过程。 在这个手套箱内，科学家和技术人员将小心地取出 TAGSAM 头，预计其中包含大部分样本。

约翰逊航天中心的团队将分析小行星尘埃，以深入了解其化学、矿物和物理特征，以及较大样本中存在的岩石类型。 该样本将在 11 月 XNUMX 日的特别直播活动中向公众公布，该活动将在 NASA 官方网站上进行直播。

OSIRIS-REx 航天器收集的样本将被安全存储，并提供给世界各地的科学家用于未来的研究。 这次任务标志着美国首次返回小行星样本，并提供了有关大约 4.5 亿年前太阳和行星形成的宝贵信息。

来源：

NASA 的 OSIRIS-REx 任务 – 起源、光谱解释、资源识别和安全 – 风化层探索者。

美国宇航局的官方网站。