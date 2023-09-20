NASA 的 OSIRIS-REx 探测器在将小行星样本带回地球之前进行了最后的航向修正

NASA 的 OSIRIS-REx 探测器已成功执行最后一次轨道修正操作，使其距离 24 月 7 日将小行星样本运送到地球又近了一步。 周日，探测器进行了一次短暂的发动机燃烧，导致速度变化为每分钟 17.8 英寸（8 厘米）。 这次演习调整了样本舱的着陆位置，使其在国防部犹他州测试和训练靶场的预定着陆区内向东移动了近12.5英里（XNUMX公里）。

此次修正演习是在 10 月 24 日进行的一次关键的航向设定演习之后进行的，该演习旨在于 63,000 月 102,000 日在距地球 1.8 英里（2.8 公里）的高度释放样本舱。 目前，探测器距离地球约14,000万英里（23,000万公里），正以约XNUMX英里/小时（XNUMX公里/小时）的速度接近。

OSIRIS-REx 任务于 2016 年 1 月启动，预算为 8.8 亿美元，旨在研究近地小行星贝努 (Bennu)。 经过多年的观察，它于 250 年 2020 月成功从贝努表面收集了约 XNUMX 盎司（XNUMX 克）的物质。

返回地球后，样本将被运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心，并在那里进行整理和存储。 一些小行星材料将分发给世界各地的科学家，以研究早期太阳系以及像贝努这样的富含碳的小行星在地球生命出现过程中的潜在作用。 科学家认为，这些小行星可能通过远古撞击将有机化合物（生命的重要组成部分）带到了地球。

当返回舱前往地球时，主要的 OSIRIS-REx 航天器将继续执行其任务。 它将前往另一颗具有潜在危险的小行星阿波菲斯，执行一项计划于 2029 年进行的名为 OSIRIS-APEX 的扩展任务。

来源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 探测器在将小行星样本返回地球之前进行了最终的航向修正