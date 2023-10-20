了解先进核反应堆熔盐中的电子行为

来自能源部橡树岭国家实验室和爱荷华大学的研究人员在了解电子如何与先进核反应堆中的熔盐相互作用方面取得了重大进展。 通过计算模拟将多余电子引入熔融氯化锌盐中，科学家们能够确定电子可以呈现的三种状态。

在第一种情况下，电子成为包含两个锌离子的分子自由基的一部分。 在第二种情况下，电子定位在单个锌离子上。 在第三种情况下，电子离域并扩散到多个盐离子上。 这些发现对于预测辐射对盐燃料反应堆性能的影响至关重要。

熔盐反应堆被视为未来核电站的潜在设计。 因此，了解熔盐如何对高辐射产生反应至关重要。 研究人员旨在揭示电子与构成熔盐的离子接触时的行为。

虽然这项研究并没有回答所有问题，但它为进一步研究电子和熔盐之间的相互作用提供了一个重要的起点。 研究人员还认为，短期内由电子形成的三种已识别物质可能会在较长时间内发生反应，形成更复杂的物质。

这项研究的标题是“高温熔盐会与过量电子发生反应吗？” Case of ZnCl2”发表在《The Journal of Physical Chemistry B》上。它被选为 ACS 编辑选择，表明其具有引起广泛公众兴趣的潜力。

这项研究是布鲁克海文国家实验室领导的美国能源部极端环境熔盐能源前沿研究中心 (MSEE EFRC) 的一部分。 研究小组计划继续研究辐射对其他盐系统的影响。 他们的计算研究是在美国能源部用户设施中进行的，包括橡树岭国家实验室的科学计算和数据环境以及劳伦斯伯克利国家实验室的国家能源研究科学计算中心。

了解电子在熔盐中的行为对于熔盐反应堆的进步至关重要。 它有助于确保这些反应堆的安全和效率，这些反应堆被认为是未来核能发电的一个有前途的选择。

来源：

– 劳伦斯·伯纳德，ORNL