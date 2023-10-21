猎户座流星雨：一场壮观的天象事件

猎户座流星雨被美国宇航局描述为一年中最美丽的流星雨之一，预计将在未来几天达到顶峰。 猎户座流星雨以其亮度和速度而闻名，其飞行速度达到惊人的每小时 148,000 英里或每秒 41 英里。 其中一些流星留下了由碎片组成的发光序列，为天体展示增添了光彩。

据美国宇航局称，流星将被夜空中一些最亮的恒星包围，为观察者提供壮观的背景。 阵雨从26月22日开始，将持续到21月23日，但预计高峰期在XNUMX月XNUMX日。 在此期间，观测者在无月的天空中每小时可以看到大约 XNUMX 颗流星。

每年当地球经过充满哈雷彗星碎片的太空区域时，猎户座流星雨就会发生。 这些碎片由彗星的尘埃颗粒组成，当它们与地球大气层相撞时，会产生流星般的光条纹。

要观测猎户座流星雨，最好找一个远离光源的地点。 眼睛大约需要 30 分钟才能适应黑暗，从而可以更好地看到流星。 在北半球，建议平躺，双脚朝东南，而在南半球，建议双脚朝东北。

找到猎户座（流星雨由此得名）的位置，将引导观测者到达天空中的辐射点。 然而，为了获得更壮观的景色，最好与猎户座保持至少 45 到 90 度的距离，因为这会让流星看起来更长、更令人印象深刻。

18月过后，天文爱好者就可以期待XNUMX月的狮子座流星雨了。 狮子座流星雨是由坦普尔-塔特尔彗星碎片造成的，在 XNUMX 月 XNUMX 日达到顶峰之前，将与猎户座流星雨短暂重叠。

流星雨的美妙之处在于目睹天体与地球大气层相互作用的奇迹。 它提醒我们宇宙的浩瀚和壮丽。 所以，标记你的日历，准备好惊叹猎户座流星雨的壮丽吧！

定义：

猎户座流星雨：一年一度的流星雨，发生在地球穿过哈雷彗星留下的碎片轨迹时。

哈雷彗星：一颗著名的周期性彗星，绕太阳运行大约需要 76 年。

辐射点：天空中流星雨中流星的起源点。

来源：

–美国宇航局

– 美国流星协会