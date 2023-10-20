为猎户座流星雨做好准备

本月，随着一年一度的猎户座流星雨达到顶峰，天空观测者将迎来一场盛宴。 这一天体事件每小时产生多达 25 颗流星，预计将在周六晚上和周日凌晨让观星者眼花缭乱。 猎户座流星雨特别特别，因为这些流星实际上是哈雷彗星（称为 1P/哈雷彗星）的碎片。

哈雷彗星是一颗著名的彗星，每 75 至 76 年才能从地球上看到一次。 然而，猎户座流星雨每年都为人们提供了见证这颗彗星历史的机会。 当哈雷彗星绕太阳运行时，它会在其路径上留下碎片痕迹。 当地球穿过这些碎片时，它会以令人难以置信的速度进入我们的大气层。

华威大学研究员 Minjae Kim 博士解释说，猎户座流星雨发生在 2 月 7 日至 20 月 22 日之间，峰值发生在 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日夜间。不过，在高峰日期之后。 这场流星雨不仅以其美丽而闻名，还因其与哈雷彗星的联系而闻名。

要目睹猎户座流星雨，您所需要的只是晴朗的天空、耐心和远离光污染的地方。 这些流星在天空的各个地方都可以用肉眼看到，使其成为全球可见的事件。 无论您身在北半球还是南半球，您都可以在 7 月 XNUMX 日之前欣赏到这场天象表演。

因此，如果您错过了观看哈雷彗星的“千载难逢的事件”，请不要担心。 猎户座流星雨提供了一个独特的机会来目睹这颗著名彗星留下的碎片并沉迷于夜空的美丽。

来源：

– Nina Massey，宾夕法尼亚州科学通讯员