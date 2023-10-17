猎户座流星雨：夜空中的壮观表演

秋天不仅带来凉爽的气温，还有机会目睹令人惊叹的大自然烟花表演——猎户座流星雨。 这场流星雨源自著名的哈雷彗星，每年十月都会照亮夜空，吸引北半球的天文爱好者。

虽然哈雷彗星每 76 年才在地球上可见一次，但我们有幸每年 XNUMX 月至 XNUMX 月期间都能穿过它的彗星尘埃。 这种天体现象产生了令人眼花缭乱的猎户座流星雨，以猎户座命名，猎户座是这些流星的辐射点。

今年，猎户座流星雨的活动高峰期预计在 21 月 41 日，这是观赏这一令人惊叹的流星雨的最佳机会。 这些流星以其非凡的速度而闻名，它们以每秒 XNUMX 英里的速度冲过我们的大气层。 猎户座流星雨的绝对速度通常会产生被称为“列车”的彩色光条纹，可以观察到几秒钟甚至几分钟。

除了速度之外，猎户座流星雨还因产生火球而闻名，火球是强烈的光爆炸。 尽管活动高峰出现在 21 月 XNUMX 日，但天空爱好者实际上可以在 XNUMX 月下旬午夜后开始观测猎户座流星雨，并且可以看到流星雨直到 XNUMX 月下旬。

然而，今年高峰期的观赏条件可能并不适合所有人。 德克萨斯州部分地区、东南部、东北部、太平洋西北地区和中西部预计将出现多云天气，能见度较低。 另一方面，西南部、南部平原、大西洋中部、佛罗里达州中部和南部地区的天气预报较好，遮挡视线的云层较少。

虽然峰值当晚近 40% 的满月可能会抢尽风头，但 21 月 18 日之前的几天提供了观看流星的绝佳机会。 19月XNUMX日至XNUMX日的细弯月牙将提供更好的观赏条件。

因此，带上毯子，在夜空下找一个舒适的地方，准备好被猎户座流星雨的宇宙奇观迷住吧。 目睹这些天体奇观提醒我们世界之外存在着巨大的美丽和奇迹。

定义：

– 流星雨：一种天体事件，其中许多流星（或流星）似乎从天空中的一个点辐射出来。

– 哈雷彗星：一颗周期性彗星，大约每 76 年绕太阳运行一次。 它以其独特的外观而闻名，最后一次在地球上出现是在 1986 年。

来源：

– NASA：美国国家航空航天局

– 福克斯天气