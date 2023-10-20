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为本周末的猎户座流星雨做好准备

By加布里埃尔博塔

20月 2023日，XNUMX
为本周末的猎户座流星雨做好准备

不要错过本周末发生的壮观的猎户座流星雨。 预计流星雨将在美国东部时间周日晚上 8 点达到峰值，但整个周末可见的流星将以每小时 10 至 20 颗的速度划过天空。 发现流星的最佳时间是在清晨，此时辐射点或流星的起源点达到最高。

为了获得最佳的发现流星的机会，专家建议在观星前至少到户外活动 10 到 20 分钟，让眼睛适应弱光。 寻找一个远离光污染、能清楚地看到黑暗天空的地方也是理想的选择。

猎户座流星雨是由最著名的彗星之一哈雷彗星的碎片引起的。 虽然这颗彗星要到 2061 年才能被观测到，但它留下的碎片轨迹每年都会经过地球，最终形成了猎户座流星雨。 彗星产生的尘埃颗粒快速移动并在进入大气层时蒸发，形成流星般的明亮条纹。 猎户座流星雨以其亮度和快速移动而闻名。

在猎户座流星雨高峰之后，今年还有另外五场流星雨可供观赏，包括南金牛座流星雨、北金牛座流星雨、狮子座流星雨、双子座流星雨和小熊座流星雨。 此外，2023 年还剩下三个满月——猎人月、海狸月和冷月。

这个周末是见证宇宙之美和惊叹天体奇观的绝佳机会。 不要错过猎户座流星雨，这场令人眼花缭乱的表演让我们想起太阳系的古老起源。

来源：

- 美国有线电视新闻网

– 地球天空

– 美国流星协会

–美国宇航局

By 加布里埃尔博塔

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