准备好迎接本周末壮观的猎户座流星雨

如果您正在寻找令人眼花缭乱的天象表演，请不要忘记在这个周末抬头观赏猎户座流星雨。 流星雨预计在东部时间周日晚上 8 点达到峰值，但整个周末都可以看到可见的流星划过天空，每小时有 10 到 20 颗流星。 在夜间，世界任何地方都可以目睹这一天文事件。

为了最大限度地提高发现流星的机会，建议清晨外出。 辐射点是流星的起源点，在任何时区的凌晨 2 点左右都会达到最高点。 然而，伦敦自然历史博物馆的行星科学研究人员阿什利·金博士表示，一旦天黑，流星就会开始出现。

需要考虑的一个因素是这一事件期间的月相。 本周末，月亮将进入第一季度，并将在午夜附近落下。 据美国流星协会称，月球的光度可能会轻微干扰流星的可见度。 金建议等待月亮落下以获得最佳观看条件。 即使你在一个有光污染的城市，只要有一点耐心，应该还是能看到几颗流星的。

猎户座流星雨每年都会在地球穿过哈雷彗星留下的碎片时发生。 当碎片进入地球大气层时，它们在天空中产生耀眼的光条纹。 这场流星雨以猎户座命名，流星似乎是从猎户座辐射出来的。

不要错过这个见证大自然烟花美丽表演的机会。 找一个远离城市灯光的暗处，躺下来，欣赏猎户座流星雨带来的迷人表演。

来源：

– 地球天空

– 美国流星协会