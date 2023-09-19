了解婴儿从自发行为到有意行为的转变

佛罗里达大西洋大学的研究人员揭示了婴儿如何从自发行为转变为有意行为的过程。 通过一项针对人类婴儿的研究，科学家发现，当婴儿意识到他们的行为导致手机移动时，他们会越来越受到移动的刺激，从而形成正反馈循环。

该研究涉及将婴儿的脚拴在婴儿床上的婴儿移动装置上。 婴儿脚的每一次移动都会引起移动装置的移动，进而刺激婴儿移动得更多。 这种积极的反馈强调了婴儿和手机之间的因果关系。 研究人员观察到，以婴儿运动率突然增加为标志的认识时刻代表着“能动性的诞生”。

通过测量婴儿和手机的运动，研究人员发现了这一时刻的动态和协调特征。 该研究将“能动性”定义为有机体与环境功能耦合的一种新兴属性。 它表明，能动性是通过一个以运动和静止为特征的自组织过程而出现的，在婴儿探索世界时为他们提供有意义的信息。

该研究的资深作者斯科特·凯尔索（Scott Kelso）强调，婴儿能够通过运动和静止的协调动态有意识地让事情发生。 该研究还强调，由机构驱动的发现具有可观察的特征，这些特征是通过检测到的婴儿活动爆发的时间和程度的不同集群来识别的。

这项研究增加了我们对人类有意行为早期发展的理解。 它表明，从很小的时候起，婴儿就能够识别环境中的因果力量，并有意识地探索世界。

来源：

– 佛罗里达大西洋大学

– 该研究发表在《发展科学》杂志上