Expedition 70 宇航员在国际空间站进行空间健康和地球科学研究

国际空间站（ISS）的远征70号机组人员一直忙于进行各项科学研究和维护任务。 国际空间站是绕地球轨道运行的大型航天器，充当空间探索国际合作的研究实验室和航天港。 自 2000 年以来，它一直被来自世界各地的宇航员和宇航员轮换。

正在进行的研究之一是 DNA 分析，它有助于保证机组人员和航天器的安全，同时减少对地球的依赖。 宇航员 Jasmin Moghbeli 使用便携式 DNA 测序仪来识别从空间站水样中提取的细菌。 这项技术研究将为美国宇航局未来月球、火星及其他地方的任务计划做出贡献。

另一项研究涉及使用可穿戴设备来监测宇航员的健康状况。 宇航员 Moghbeli 穿着生物监测背心和头带进行了 48 小时的训练，以测试他们监测健康状况同时尽量减少对日常活动干扰的能力。

欧洲航天局 (ESA) 指挥官安德烈亚斯·摩根森在冲天炉内工作，测试先进相机观察地球雷暴及其电活动的能力。 收集的数据可以提高大气知识并促进未来的空间应用。

还进行了例行检查和维护任务。 例如，美国宇航局飞行工程师 Loral O'Hara 拍摄了应急硬件，检查了她的血压，并从宇航服上卸载了组件。 JAXA 的宇航员 Satoshi Furukawa 更换了生命科学手套箱内的过滤器，并更换了材料科学实验室内的样品盒。

宇航员们还在准备太空行走，计划于东部夏令时间下午 2:10 进行。 宇航员奥列格·科诺年科和尼古拉将进行太空行走，其中涉及国际空间站外的各种任务。

这些正在进行的研究和任务有助于我们了解空间健康、地球科学和国际空间站的维护。

来源：

– 国际空间站（ISS）：美国宇航局

– DNA：大英百科全书

– 火星：美国宇航局

– ESA：欧洲航天局

– JAXA：日本宇宙航空研究开发机构

– 美国东部时间：TimeandDate.com