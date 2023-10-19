本周末安大略省哪里可以观赏猎户座流星雨

本周末，安大略省居民将有机会目睹令人惊叹的猎户座流星雨。 对于那些想知道安大略省观看这一天体活动的最佳地点在哪里的人来说，普卡斯夸国家公园就是最好的选择。 OnlineCasinos 最近将普卡斯夸国家公园列为加拿大见证流星雨高峰的顶级国家公园之一。

被称为“一年中最美丽的流星雨之一”的猎户座流星雨将于 21 月 7 日星期六达到顶峰。 OnlineCasinos 分析了天空质量、光污染和 Instagram 受欢迎程度等因素，以确定加拿大最适合观星的国家公园。 安大略省的普卡斯瓦国家公园 (Pukaskwa National Park) 在 10 个公园中排名第七，观星总分高达 8.31 分，令人印象深刻。

普卡斯夸国家公园位于苏必利尔湖畔，是生物多样性丰富的野生动物天堂。 其偏远的荒野和极少的光污染为观测流星创造了完美的条件。 该公园拥有令人惊叹的景色和晴朗的天空，是观测猎户座流星雨的理想地点。

美国宇航局将猎户座流星雨描述为明亮且快速移动的流星。 在高峰期，流星雨每小时会产生约 15 至 20 颗流星。 建议本周末黄昏时前往普卡斯夸国家公园观赏这一天文奇观。

除了普卡斯夸国家公园外，该排名还包括加拿大其他非常适合观星的国家公园。 其中包括班夫国家公园、冰川国家公园、贾斯珀国家公园、幽鹤国家公园等。

现在，您已经了解了安大略省观赏猎户座流星雨的最佳地点，是时候召集您的观星同伴，在夜空下踏上一段非凡的旅程了。

来源：

– 在线赌场排名

–美国宇航局