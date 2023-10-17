广阔的化学宇宙：探索未知

科学家估计，宇宙中有数十亿种化合物，但迄今为止仅鉴定出其中的 1%。 这些未被发现的化合物具有解决温室气体清除和医学突破等问题的潜力。

当德米特里·门捷列夫 (Dmitri Mendeleev) 于 1869 年发明元素周期表时，科学家们开始发现塑造现代世界的化学物质。 元素由一种原子组成，而化合物则由两种或多种原子组成。 有些化合物是天然存在的，例如水（由氢和氧组成），而另一些化合物是通过实验室实验和制造过程产生的，例如尼龙。

为了理解化学宇宙的浩瀚，我们必须考虑使用 118 种已知元素可以形成的化合物的数量。 从双原子化合物开始，有 6,903 种可能的组合。 三原子化合物的数量约为 1.6 万种，随着化合物变得越来越复杂，我们需要地球上的每个人多次创造所有这些组合。 然而，化合物的结构和稳定性导致其合成的复杂性和难度。

迄今为止创造的最大的化合物有近 3 万个原子，但其功能仍然未知。 然而，类似的化合物被用来保护体内的抗癌药物，直到它们到达目标部位。

尽管化学有一些规则，但它们可以被改变，从而为化合物创造更多的可能性。 即使是惰性气体（通常不发生反应）在某些情况下也可以形成化合物。 极端环境，例如深空条件，扩大了可能化合物的范围。 碳通常喜欢与一到四个其他原子相连，但它可以暂时与五个原子结合，就像一辆最大载客量为四人的公共汽车可以短暂承载更多乘客一样。

化学家经常在他们的职业生涯中试图创造出违反传统化学规则的化合物，有时他们的努力会取得成功。 他们还探索某些化合物是否只能存在于太空或极端环境中，例如海底的热液喷口。

在寻找新化合物时，科学家经常寻找相关化合物或化学反应。 通过修改已知化合物或在熟悉的反应中使用新的起始材料，他们可以寻找“已知的未知物”。 探索自然世界也带来了重大发现，例如 1928 年亚历山大·弗莱明 (Alexander Fleming) 观察到青霉素的抗菌特性，从而鉴定出青霉素。

了解化合物的结构对于发现其性质和寻找类似化合物至关重要。 X 射线技术的发明，如多萝西·克劳福特·霍奇金 (Dorothy Crowfoot Hodgkin) 开发的技术，使确定新化合物的结构变得更加容易。 现在，研究人员比以往任何时候都更有工具来深入研究化学宇宙的未知深度。

来源：

– “一位化学家的自白：我制造了不应该存在的分子。”

– 个人知识和研究。