广阔的化学宇宙：探索可能性

宇宙充满了无数的化合物，每种化合物都具有巨大的潜力。 然而，科学家们只鉴定出了这些化合物中的 1%。 发现新的化合物有可能为众多挑战提供解决方案，从对抗温室气体到实现类似于青霉素的发现的医学突破。

自 1869 年德米特里·门捷列夫 (Dmitri Mendeleev) 推出元素周期表以来，化学家们一直在孜孜不倦地探索化学领域。虽然最后几种元素需要核聚变，但我们现在已经发现了 118 种不同类型的元素。 但化学宇宙不仅仅局限于元素——化合物也发挥着至关重要的作用。

化合物由两个或多个原子组成，而元素由单一类型的原子组成。 例如，水是由氢和氧原子组成的天然化合物，而尼龙是实验室生产的合成化合物。

我们可以从考虑众多的双原子化合物开始。 氮气和氧气分别形成 N2 和 O2，构成了我们呼吸的空气的 99%。 可能的双原子化合物的理论数量为 6,903。 如果化学家每年制造一种化合物，则整个村庄的化学家需要一年的时间才能生产出每种可能的双原子化合物。

当扩展到三原子化合物（包括水 (H2O) 和二氧化碳 (CO2) 等熟悉的例子）时，大约有 1.6 万种化合物。 如果我们进一步发展四原子和五原子化合物，地球上的每个人都需要各自制造三种化合物。 此外，生产所有这些化合物需要多次回收宇宙中的所有材料。

然而，这种简化并没有考虑到化合物的复杂性和稳定性。 迄今为止创造的最大的化合物由近 3 万个原子组成，但其用途尚未完全了解。 这种规模的化合物具有潜在用途，例如保护体内的抗癌药物，直到它们达到预期目标。

尽管看似有限制性的规则，但化学允许灵活性，从而带来更多的可能性。 即使是不易与其他元素结合的稀有气体也可以形成化合物。 例如，氢化氩 (ArH+) 在太空中被发现，并在实验室的极端条件下进行了复制。 通过考虑极端环境，潜在化合物的数量会增加。

研究人员经常根据现有知识寻找新的化合物。 这可以通过修改已知化合物或在熟悉的化学反应中使用新的起始材料来完成。 这些方法使科学家能够探索已知的未知领域，类似于用乐高积木建造房屋。

然而，寻找真正的新化学、未知的未知，需要替代策略。 化学家经常向自然界寻找灵感。 一个著名的例子是 1928 年青霉素的发现，当时亚历山大·弗莱明 (Alexander Fleming) 观察到青霉素的霉菌可以阻止细菌生长。 这一偶然的发现带来了巨大的医学进步。

广阔的化学宇宙蕴含着令人难以置信的机遇和挑战。 通过深入研究未发现的化合物的未知领域，我们可能会发现能够塑造我们未来的解决方案。

来源：

– 对话（来源文章）