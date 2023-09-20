在非洲发现的古代木结构，估计已有 475,000 多年的历史

研究人员在赞比亚和坦桑尼亚的卡兰博河畔发现了世界上已知最古老的木结构建筑。 该结构估计已有 475,000 多年的历史，早于现代人类的出现。 原木的排列是通过使用锋利的石器塑造两根原木而制成的，可能是居住在该地区的人类祖先的走道或平台。

原木上的标记表明它们是使用现场发现的各种石器切割、砍伐和刮擦的。 一根灌木柳原木放在另一根原木的顶部，由一个大的倒U形凹口固定。 利物浦大学首席考古学家拉里·巴勒姆教授认为，该结构可能是人行道的一部分、平台的基础，甚至是储藏室或庇护所。

该遗址发现的木制品至少有 476,000 年的历史，远早于智人的出现。 现代人类的先驱海德堡人很可能建造了这种结构。 这一发现意义重大，因为木材很少能保存这么长时间，但卡兰博瀑布的浸水沉积物帮助保存了木材。

除了原木结构外，还发现了其他木制物品，包括一根挖掘棒、一个楔子、一根可能是陷阱一部分的分叉树枝，以及一根两端都被切割的原木。 这些发现表明，早期人类正在使用大型材料，例如石头和木材，来塑造和改变他们的环境。

研究人员计划继续在该地点进行挖掘，并希望与赞比亚政府合作，将卡兰博瀑布列入联合国教科文组织世界遗产名录。 石溪大学的索尼娅·哈曼德博士称这一发现具有开创性，强调其在增进我们对早期人类进化过程中有机材料的使用的理解方面的价值。

来源：

– 利物浦大学，拉里·巴勒姆教授

– 阿伯里斯特威斯大学

– 石溪大学，Sonia Harmand 博士

– 雷丁大学 Annemieke Milks 博士