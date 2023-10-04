双星盛宴：2023 年 XNUMX 月日食和月食

今年十月，观星者将获得一次真正令人着迷的体验，因为他们不仅可以目睹一个，而是两个天体事件。 日食 (Surya Grahan) 和月食 (Chandra Grahan) 都将于 2023 年 XNUMX 月发生。日食是一种自然现象，当一个天体阻挡来自或到达另一个天体的光线时就会发生。

首先，14年2023月XNUMX日将出现环形日食。 当月球经过太阳和地球之间时，就会发生这种情况，在地球的部分地区投下阴影。 在这次特殊的日食期间，太阳在月球周围形成一圈火环。 这种现象被称为日环食，当月球距离地球最远时，月球看起来比太阳小并且没有完全覆盖它，就会发生这种现象。 结果，月亮看起来像一个黑色的圆盘，位于一个更大、更亮的圆盘之上，形成了环形效果。

日环食将于11年29月14日晚上2023点11分（新德里）开始，并于当天晚上34点XNUMX分结束。 对于那些有幸亲眼目睹的人来说，它将呈现出壮观的景象。

此外，2023年最后一次月食将于28月29日至XNUMX日发生。 当月球进入地球的阴影时，就会发生月食。 在此事件期间，月球表面可能会呈现黑色或微红色。

月食预计于 28 年 2023 月 11 日晚上 31:3（新德里）开始，并于 36 年 29 月 2023 日凌晨 XNUMX:XNUMX 结束。这种延长的持续时间为热心的天空观察者提供了绝佳的观测和观测机会。欣赏天象显示。

请务必在您的日历上标记这些天文事件，并为难忘的经历做好准备！

定义：

– 日食：当月球经过太阳和地球之间时发生的一种自然现象，在地球的部分地区投下阴影。

– 月食：月球进入地球阴影时发生的天体事件。

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