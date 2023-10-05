加拿大将于 2023 年经历日偏食

加拿大将于14年2023月85日见证日偏食，届时日环食将穿过从美国俄勒冈州到巴西纳塔尔海岸的狭窄陆地路径。 根据加拿大的位置，太阳的遮挡程度最高可达 XNUMX%，导致白天明显变暗。

日环食与日全食不同。 在日环食中，月亮显得较小，并且没有完全覆盖太阳，在月亮周围形成明亮的“火环”。 完整的环形奇观只能从环形路径上的位置看到，即月球与太阳中心相交的地方。 在加拿大西部，观测者预计会出现日偏食，超过 50% 的太阳面积被月球覆盖。

日食的持续时间和最大覆盖范围会根据地点的不同而有所不同。 例如，在不列颠哥伦比亚省维多利亚，日食将从上午 8:07 持续到上午 10:38，最大覆盖范围为上午 9:19 温哥华、乔治王子城、怀特霍斯、莱斯布里奇、卡尔加里、埃德蒙顿、萨斯卡通、里贾纳、温尼伯、桑德贝、温莎、伦敦、多伦多、渥太华、蒙特利尔、魁北克市、弗雷德里克顿、哈利法克斯、夏洛特敦和圣约翰也将在不同时间经历日偏食。

为了安全地观看日食，必须使用专门为观察日食而设计的特殊太阳滤镜。 在没有适当保护的情况下直视太阳会伤害您的眼睛。 正品太阳能眼镜可从当地 RASC/科学中心或信誉良好的商店购买。 或者，您可以创建一个针孔投影仪或使用镜头等级为 14 的焊接面罩。

地区 RASC 中心、科学中心和大学物理系将在加拿大各地组织各种观看聚会。 这些活动将提供通过太阳望远镜观看日食的机会，并且大多数场馆都会分发免费的日食眼镜。 一些建议的观看日食的地点包括维多利亚的托尔米山公园、温哥华的科学世界和 UBC 物理与天文学系以及埃德蒙顿的 TELUS 科学世界的 RASC 天文台。

请务必检查您所在地区的天气状况和特定事件的详细信息，以充分享受这种罕见的天体现象。

来源：

– 美国宇航局/奥布里·杰米尼亚尼

——伟大的美国日食

– HM 航海年鉴办公室

–美国宇航局

– 时间和日期网站