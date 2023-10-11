新方法鉴定针对宿主细胞转录的弓形虫效应蛋白

最近发表在《细胞宿主与微生物》杂志上的一项研究引入了一种新方法来识别寄生虫弓形虫分泌蛋白的功能。 该研究由一个研究小组进行，利用 Dual Perturb-Seq 方法分析了弓形虫分泌的 200 多种蛋白质对人类宿主细胞的影响。

研究人员能够识别和表征几种在改变宿主细胞转录和行为中发挥作用的新型效应蛋白。 该研究的一个重要发现是鉴定了一种名为 TgSOS1 的效应蛋白，它对于改变宿主的关键免疫信号通路至关重要。 这一发现强调了弓形虫在感染过程中重新编程宿主细胞转录和建立持续感染的关键作用。

该研究的通讯作者 Moritz Treeck 对这项研究的潜在影响表示兴奋。 Dual Perturb-Seq 方法不仅可以更深入地了解宿主-微生物相互作用，而且可以作为研究各种病原体的多功能工具。 这一突破使科学家们更接近于解开感染的复杂性并制定更有效的策略来对抗传染病。

研究小组未来的步骤包括将他们的实验扩展到其他物种的细胞，以深入了解弓形虫如何感染各种温血动物，使其成为地球上最成功的寄生虫之一。

Sumber: 细胞宿主与微生物, 古尔本基安科学研究所

来源：

– Simon Butterworth 等人，“针对宿主细胞转录的弓形虫效应蛋白的高通量鉴定”，Cell Host & Microbe (2023)。 DOI：10.1016/j.chom.2023.09.003