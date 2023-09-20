异物：通过历史探索流行病和疫苗

在西蒙·沙马的最新著作《异物》中，他深入研究了过去和现在的流行病世界，强调了我们已经吸取的教训以及我们仍然需要掌握的教训。 这本书主要关注 Waldemar Mordechai Wolff Haffkine 的生活和工作，他是一位科学家，在 19 世纪末和 20 世纪初开发了自制疫苗来对抗霍乱和黑死病。

沙马的写作带领读者踏上哈夫金一生的迷人旅程，从他早期保卫社区免受俄罗斯大屠杀的经历，到他在法国著名的巴斯德研究所接受的培训。 1893 年，正是哈夫金疫苗将他带到了印度，在那里他亲眼目睹了该疫苗在对抗霍乱方面取得的巨大成功。 后来，他凭借消灭黑死病的疫苗取得了更大的胜利。

作者以引人入胜的细节描述了哈夫金用于制造鼠疫疫苗的细致过程，从提取液体到在山羊肉汤中培养杆菌。 尽管哈夫金对印度的公共卫生做出了重大贡献，但英国殖民当局最终对他感到厌倦。 他们依靠更激进的措施，例如摧毁村庄和驱逐当地人，但事实证明这些措施往往无效。 像哈夫金这样的外国人的成功对他们的自尊心造成了打击，导致他最终离开印度。

虽然沙马包含了一些离题的短途旅行和额外的故事，但他对哈夫金的钦佩还是流露出来。 该书最后对安东尼·福奇表示支持，并对鲎的蓝血统在疫苗生产中的作用进行了令人惊讶的反思。

沙马的工作提出了关于科学在对抗流行病方面的力量以及人类在自身毁灭中所扮演的角色的重要问题。 尽管我们取得了进步，但作者认为，正是我们自己的行为，例如核武器和气候变化，对人类构成了更大的威胁。

《异物》证明了瓦尔德马·莫迪凯·沃尔夫·哈夫金的非凡人生和成就。 通过这本传记，西蒙·沙马强调了科学家个人在面对全球健康危机时可以产生的巨大影响。

来源：

– 沙玛，西蒙。 “异物：流行病、疫苗和国家健康。”

– 温彻斯特，西蒙。 “知道我们所知道的。”