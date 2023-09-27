意识科学中围绕整合信息论的争议

由于其哲学复杂性和有限的实验数据，意识科学是一个具有挑战性的领域。 六月，意识科学研究协会宣布了两种相互竞争的理论之间的实验竞赛结果：综合信息理论和全球工作空间理论。 然而，结果尚无定论，导致对这些理论的进一步研究。

然而，124月份情况发生了前所未有的转变，由XNUMX名意识科学家和哲学家组成的团体发表了一封公开信，攻击综合信息论是伪科学。 这封信在科学界引起了轩然大波，引发了人们对潜在长期损害的担忧。

意大利神经科学家朱利奥·托诺尼提出的整合信息理论认为，意识是由系统内整合信息的数量来定义的。 与其他寻找心灵和大脑事件之间相关性的理论不同，综合信息理论从现象学公理开始，意味着即使是简单的系统也拥有一定程度的意识。

这封公开信主要基于三个理由批评综合信息理论。 首先，它声称该理论受到的媒体关注超过了应有的水平，并且不是一个领先的意识理论。 然而，对意识科学家进行的一项调查显示，近 50% 的受访者认为该理论很有前景。

其次，这封信表达了对综合信息理论的伦理影响的担忧。 这些影响范围从昏迷患者的临床实践到有关人工智能感知、监管、干细胞研究、动物测试、类器官测试和堕胎的辩论。 然而，重要的是要考虑到所有意识理论都具有潜在的伦理含义，并且综合信息理论的影响可能不会比其他主导理论更成问题。

最后，这封信指责综合信息论是伪科学，但没有提供伪科学的明确定义。 尽管该理论受到批评，但它被认为是科学界的重要理论，并得到了该领域专家的支持。

总之，围绕整合信息理论的争议凸显了意识科学内部的分歧和分歧。 尽管受到批评，该理论仍然继续引起关注和研究。 随着该领域的发展，进行开放和尊重的讨论对于增进我们对意识的理解至关重要。

定义：

1. 综合信息理论：这种理论认为意识是由系统内综合信息的数量来定义的。

2.全局工作空间理论：一种与之竞争的意识理论，该理论认为意识源于大脑内信息的全局广播。

来源：

– [来源1：原创文章]

– [来源 2：意识科学家调查]