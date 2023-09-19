春分和北极光：壮观的景象

23 月 XNUMX 日的春分可能比平常有更好的机会目睹令人惊叹的北极光（也称为北极光）。 当时的地球磁场和行星倾斜度为这种自然光秀的发生创造了有利的条件。 尽管永远不能明确保证看到北极光，但春分点增加了看到北极光的可能性，而不是确保看到北极光。

据《爱尔兰天文学》杂志编辑戴维·摩尔介绍，爱尔兰观赏北极光的最佳地点是北爱尔兰的北海岸和梅奥。 这些地区是理想的选择，因为它们可以一览无余地欣赏大西洋的景色，而且城镇的光污染也很少。 然而，如果天空晴朗，从该国任何地方都可以看到北极光。

北极光现象是在太阳耀斑或太阳爆发向太空释放数十亿吨辐射后开始的。 这些太阳耀斑发生大约两天后，原子粒子撞击地球大气层。 其中一些粒子被困在地球磁场中并被吸引向北极和南极。 当这些粒子与大气中的原子和分子碰撞时，它们会产生与北极光相关的鲜艳色彩。

要充分体验极光，必须远离人造光。 住在城镇或城市只能看到主要的展览。 太阳每 11 年经历一次活动周期，预计将于 2025 年达到顶峰，因此未来几年特别适合观赏北极光。

爱尔兰天文学提供极光警报服务，每天下午发布有关前一天晚上天空状况的预测，包括看到极光的可能性。 整个夜晚的不同时间都可以观察到灯光，有时持续几个小时，有时只是短暂的一段时间。

虽然多云的天空会影响观看体验，但来自太阳的粒子会撞击云层上方的大气层。 因此，当天空晴朗时，北极光的光芒就清晰可见。