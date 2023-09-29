一种新的基于 CRISPR 的基因编辑工具可能会彻底改变基因疗法

一组研究人员开发了一种新的基因编辑工具，有可能彻底改变遗传性疾病患者的基因疗法。 该工具是一种名为 AsCas12f 的酶，已被修改为常用 Cas9 酶大小的三分之一，而不会牺牲有效性。 这种紧凑的尺寸可以更有效地将酶输送到活细胞中。

研究人员使用低温电子显微镜分析了 AsCas12f 的结构并设计了修改后的版本。 通过创建可能的突变库并组合选定的突变，他们设计了一种酶，其编辑能力比原始未突变类型高出 10 倍。

工程化 AsCas12f 的成功已在动物试验中得到证明，该试验将其与其他基因配对并施用于活体小鼠。 结果表明，修饰后的酶有潜力用于人类基因疗法，包括血友病等疾病的治疗。

AsCas12f 的优点之一是它是迄今为止发现的最紧凑的 Cas 酶之一。 较小的尺寸可以更有效地包装到载体病毒中，例如通常用于基因治疗递送的腺相关病毒（AAV）。 此外，AsCas12f 保持了其活性和效率，使其成为较大 Cas9 酶的有前途的替代品。

研究人员承认，有许多潜在的组合可以设计出更有效的 AsCas12f 基因编辑系统。 使用计算模型或机器学习的进一步研究可以帮助确定未来改进的最佳突变。

总之，这种基于 CRISPR 的新型基因编辑工具的开发为更高效、更有效的基因治疗提供了新的可能性。 AsCas12f 较小的尺寸可以改善递送并减少较大酶的限制。 随着进一步的研究和开发，该工具可以为遗传性疾病患者带来更好的治疗。

来源：

– “AsCas12f 的结构和实验分析揭示了独特的分子特征和前所未有的基因组编辑活性。” 细胞，2023。

– “科学家设计了新的基因编辑工具。” 东京大学，2023。