新干细胞在颅缝早闭中的作用：突破性发现

威尔康奈尔医学院的研究人员发现了一种以前未知的成骨干细胞类型，它会导致颅缝早闭，即婴儿颅骨过早融合。 大约每 2,500 名婴儿中就有 2 人患有颅缝早闭，如果不进行手术治疗，可能会阻碍大脑发育。 这项发表在《自然》杂志上的突破性研究揭示了一种称为 DDRXNUMX+ 干细胞的特定类型干细胞的异常增殖。

研究小组检查了具有与人类颅缝早闭相关的常见突变的小鼠，发现这种突变会触发DDR2+干细胞的异常增殖，导致颅骨过早融合。 这一发现为通过靶向和抑制这种异常干细胞活性来治疗颅缝早闭开辟了新的可能性。

为了研究骨形成干细胞和颅缝早闭之间的联系，研究人员对小鼠进行了改造，其中以前与颅缝早闭相关的 CTSK+ 干细胞缺乏负责其功能的基因之一。 与他们的预期相反，这些突变并没有激活颅骨干细胞来融合颅骨板；而是激活了颅骨干细胞。 相反，它们导致缝合处这些干细胞的耗尽。 融合的严重程度与这些 CTSK+ 干细胞的消耗相关。

共同资深作者马特·格林布拉特博士强调了这一发现的潜力，他说：“我们现在可以开始考虑不仅通过手术来治疗颅缝早闭，还可以通过阻断这种异常的干细胞活性来治疗。” 该研究提出了开发解决颅缝早闭根本原因的新疗法的可能性，为受这种疾病影响的婴儿和家庭带来了希望。

在 2018 年《自然》杂志上发表的一项相关研究中，同一研究小组发现了一种不同类型的骨形成干细胞，称为 CTSK+ 干细胞。 这一早期发现促使人们进一步研究这些干细胞在引起颅缝早闭中的作用。 这项最近的研究建立在他们之前的研究结果的基础上，加深了我们对这种情况背后的复杂机制的理解。

总体而言，对颅缝早闭理解的这一突破为靶向疗法的开发铺平了道路，这些疗法可能会彻底改变这种疾病的治疗并改善受影响婴儿的预后。

来源：

– 性质：[DOI：10.1038/s41586-023-06526-2]

– 纽约长老会医院：[未提供链接]