科学家确定未来的超级大陆，新西兰不太可能加入

科学家预测，大约250亿年后，将形成一个名为Pangea Proxima（也称为Pangea Ultima）的超级大陆。 地球陆地的未来构造是基于过去的大陆漂移周期。 该假说表明，地球上的所有领土都将合并在一起，将南美洲、北美洲与欧洲和非洲结合起来，并关闭大西洋和印度洋。 然而，新西兰预计不会成为这个超级大陆的一部分。

布里斯托大学的亚历山大·法恩斯沃斯进行的这项研究表明，如果最终盘古大陆形成，新西兰将与澳大利亚海岸附近的主要陆地保持分离。 在研究的模型中，七大洲合并成超级大陆，使新西兰成为仅存的岛屿之一。 该研究还表明，最终盘古大陆的形成和衰变将对地球气候和陆地哺乳动物的可居住性产生重大影响。

根据这项研究，超级大陆的形成和衰变将导致二氧化碳水平达到极端，影响地球上陆地哺乳动物的居住能力。 研究表明，终极盘古大陆的形成可能会增加“大规模高温事件”的可能性。 法恩斯沃斯强调保持凉爽宜人的气候对于生命繁荣的重要性。

该研究周一发表在《自然地球科学》杂志上。 尽管新西兰被排除在未来的超级大陆之外，但科学家们仍在继续研究地球的地质过程和未来陆地构造的可能性。

来源：

– 自然地球科学

– 新闻中心

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