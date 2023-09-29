纽约市沉没：美国宇航局研究揭示原因

美国宇航局最近进行的一项研究揭示了纽约市的一个令人惊讶的事实——它正在下沉。 城市摩天大楼和混凝土基础设施的重量导致某些区域以每年 1.6 毫米的速度下沉，比整个城市下沉的速度还要快。 下沉的热点地区包括拉瓜迪亚机场、阿瑟·阿什体育场，甚至康尼岛。

这种现象可以归因于该城市所依赖的冰川逐渐收缩。 过去24,000年来，冰川一直在融化，导致某些地区下沉。 例如，由于冰川收缩，拉瓜迪亚机场的跑道和阿瑟·阿什体育场每年下沉的速度分别为 3.7 毫米和 4.6 毫米。

然而，并非所有希望都破灭了。 纽约工程师已经确定了实际正在上升的领域。 布鲁克林的东威廉斯堡和皇后区的伍德赛德正以每年 1.6 毫米和 6.9 毫米的速度分别上升。 据认为，抽取地下水和使用注入井处理污水可能是这些地区抬升的因素，但需要进一步调查来证实这一理论。

这项研究是由美国宇航局科学家和新泽西州罗格斯大学的学生组成的团队进行的。 他们分析了纽约市的五个行政区——曼哈顿、皇后区、布鲁克林、布朗克斯和史坦顿岛——使用 3D 观测来测量 2016 年至 2023 年的地表运动和地形。

总之，虽然纽约市的某些地区可能正在下沉，但其他地区却有上升的迹象。 城市基础设施的重量正在导致下沉，但需要进一步研究以充分了解导致这一现象的因素。 这项研究为我们星球的地质提供了宝贵的见解，并揭示了人类活动与自然过程之间复杂的相互作用。

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