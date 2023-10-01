用于连续血糖监测的创新可穿戴贴片

宾夕法尼亚州立大学的一组研究人员开发了一种可穿戴贴片，可以检测人体汗液中的葡萄糖水平，并监测体温和 pH 值。 连续监测汗水可以为人类健康提供有价值的见解，特别是体内的葡萄糖水平。

可穿戴传感器利用激光改性石墨烯纳米复合材料来检测汗液中的葡萄糖水平。 这种材料可以实现实时、非侵入性的生物标志物检测。 以前的汗液生物传感器在检测低生物标志物浓度水平以及 pH、盐度和温度等因素的变化方面面临局限性。 然而，这种新颖的设备通过考虑变异性并一次专门测量几周的血糖水平，克服了这些限制。

通过使用激光处理，研究人员能够防止纳米复合材料的“团聚”，从而提高其性能。 该设备还考虑了运动和饮食等活动引起的汗水、pH 值和体温波动，为血糖测量提供准确校准。

这种可穿戴贴片的大小约为邮票的两倍，并用胶带粘贴在皮肤上。 它将收集到的数据无线传输到计算机或移动设备进行实时监控和分析。

该传感器在较长时间内表现出显着的灵敏度和稳定性，使其成为在不同条件下持续分析汗液的低成本且方便的平台。 这项创新在个人和群体健康、个性化医疗和精准营养方面具有巨大潜力。

总体而言，可穿戴贴片为连续血糖监测提供了高效可靠的解决方案，为个人提供了一种方便而准确的实时监测健康状况的方法。

来源：

– IANS（未提供 URL）