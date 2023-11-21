揭开联系：通过面部图了解全脑信号

长期以来，科学家们一直对老鼠的持续运动很感兴趣，从胡须的摆动到鼻子的抽动。 同样，即使没有外部刺激或特定任务，大脑中的神经元仍然保持活跃。 这些自发行为导致大脑各个区域的神经元激活，让我们深入了解这些动物的每时每刻的活动。 然而，这些在大脑中广泛存在的信号的真正利用仍然是一个谜。

值得庆幸的是，一种名为 Facemap 的突破性工具为大脑如何解释和利用自发行为产生的这些信号提供了新的线索。 Facemap 使用深度神经网络在小鼠的眼睛、胡须、鼻子和嘴巴的运动与大脑内的神经活动之间建立联系。 通过结合关键点跟踪器和深度神经网络编码器，该框架提供了有关神经活动的有价值的信息。

《自然神经科学》最近发表的一篇文章介绍了 Facemap 作为基于口面部跟踪的神经活动建模框架。 Atika Syeda 是一名研究生，在 HHMI Janelia 研究园区小组组长 Carsen Stringer 博士的指导下工作，她解释说，我们的目标是发现和理解不同大脑区域所代表的行为。 如何有效地跟踪这些运动并将其与神经信号关联起来？

此前，斯金格领导的团队发现，小鼠不同大脑区域看似随机的活动实际上是由自发行为驱动的。 然而，破译大脑如何利用这些信息仍然是一个挑战。 回答这个问题的关键一步涉及理解促进这种活动的运动并理解大脑区域内的确切表示。

为了弥补这一知识空白，研究团队仔细分析了 2,400 个小鼠面部视频帧，并对与自发行为相关的各种面部运动相对应的不同点进行了分类。 具体来说，他们关注代表个人行为的 13 个关键点，例如搅拌、梳理毛发和舔舐。

通过开发基于神经网络的模型，团队成功识别了鼠脸视频中的这些关键点。 此外，他们使用另一种基于深度神经网络的模型建立了这些面部运动和神经活动之间的相关性。 结果？ Facemap，使研究人员能够见证小鼠的自发行为如何直接影响特定大脑区域的神经活动。

Facemap 比以前的方法有了显着的改进，提高了小鼠口面部运动和行为的准确性并更快地跟踪。 值得注意的是，它被设计用于跟踪鼠标面部，并经过了广泛的预训练，使其能够准确跟踪各种鼠标运动。 与早期的方法相比，这种强大的工具可以预测小鼠的两倍神经活动。

最好的部分？ 所有研究人员都可以使用 Facemap，因为它易于使用且用户友好。 自去年发布以来，全球许多科学家已经下载了该工具并从中受益。 Facemap 简化了研究流程，使研究人员能够在同一天内获得结果。

总之，Facemap 正在彻底改变我们对自发行为与大脑活动之间复杂关系的理解。 通过利用深度神经网络和口面部跟踪的力量，研究人员可以更深入地研究大脑的复杂运作。 这一创新工具为探索行为的神经表征开辟了新途径，并为神经科学的进一步发现铺平了道路。

常见问题

问：什么是脸部图？

Facemap 是一种利用深度神经网络将小鼠的眼睛、胡须、鼻子和嘴巴的运动与大脑中的神经活动联系起来的工具。 它提供了关于自发行为如何驱动各个大脑区域的神经信号的见解。

问：面部地图如何工作？

Facemap 由关键点跟踪器和深度神经网络编码器组成。 它分析鼠标面部的视频帧，以识别代表不同行为的关键面部点。 然后将这些关键点与神经活动相关联，使研究人员能够了解自发运动与全脑信号之间的联系。

问：Facemap 的主要优点是什么？

与以前的方法相比，Facemap 在跟踪小鼠口面部运动和行为方面提供了更高的准确性和速度。 它预测的神经活动是原来的两倍，并且是专门为跟踪小鼠面部而设计的，这使其成为神经科学领域研究人员的宝贵工具。

问：Facemap 的易用性如何？

Facemap 可免费使用且易于使用。 世界各地的研究人员都可以下载该工具并在同一天获得结果。 它的可访问性和用户友好性简化了研究过程，并有助于进一步研究与自发行为相关的大脑活动。