科学家发现了在太空探索中对抗骨质流失的有前途的工具

科学家在寻找解决太空探索期间骨质流失的解决方案方面取得了突破。 研究小组增强了 NELL-1 分子的治疗潜力，将其半衰期从 5.5 小时延长至 15.5 小时。 这种改进使得该分子能够在更长的时间内保持有效而不丧失其生物活性。

为了进一步增强其靶向功效，研究人员将惰性双膦酸盐 (BP) 分子与 NELL-1 进行生物共轭，创建了一种名为 BP-NELL-PEG 的“智能”分子。 这种分子专门针对骨组织，这对于在微重力下长期停留期间对抗骨质流失至关重要。

该研究结果发表在《npj Microgravity》杂志上，表明 BP-NELL-PEG 对骨组织表现出卓越的特异性，且不会造成任何可观察到的副作用。 这是一项重大进展，因为双膦酸盐通常与骨组织的破坏作用有关。

研究人员相信，他们的发现为太空探索的未来带来了巨大的希望，特别是对于涉及长时间停留在微重力下的任务。 他们设想 BP-NELL-PEG 可以成为对抗骨质流失和肌肉骨骼退化的宝贵工具，特别是当传统的阻力训练由于受伤或其他失能因素而无法进行时。

虽然该研究显示出有希望的结果，但还需要进一步的人体研究来证实其有效性。 如果这些研究继续取得成功，BP-NELL-PEG 可能会彻底改变宇航员在太空旅行期间对抗骨质流失的方式。 这一突破有可能改善宇航员的整体健康和福祉，确保未来任务的成功和安全。

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– 期刊：“npj 微重力”