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新研究证实墨西哥湾流减弱

By薇琪斯塔夫罗普卢

28 年 2023 月 XNUMX 日
新研究证实墨西哥湾流减弱

一项新的研究明确证实，墨西哥湾流是美国东海岸附近的主要洋流，也是北大西洋环流的一部分，在过去四十年中已经减弱了 4%。 这项研究题为“过去四十年在佛罗里达海峡观察到的墨西哥湾流的剧烈减弱”，发表在《地球物理研究快报》上，为洋流的这一重大变化提供了第一个确凿的证据。

墨西哥湾流在天气和气候模式中发挥着至关重要的作用，其减弱可能会产生重大影响。 它影响区域天气、气候和沿海条件，包括欧洲表面气温和降水、美国东南部沿海海平面以及北大西洋飓风活动。 了解这些变化对于解释观察到的变化和预测干旱、洪水、热浪和风暴等极端事件的未来趋势非常重要。

尽管该研究并未确定墨西哥湾流减弱的原因，但未来的研究将旨在确定潜在因素。 作者认为气候变化或自然变化可能是潜在原因。 气候模型显示了类似的减弱趋势，但需要更多的观测证据来查明确切原因。

为了进行这项研究，研究人员利用贝叶斯模型分析来自三个独立来源的数据：海底电缆、卫星测高和现场观测。 通过结合这些数据集，研究人员能够提供墨西哥湾流运输长期变化的明确证据。 该研究强调了考虑多个独立数据源的重要性，类似于法庭上多名证人的出庭方式，以建立一个关于疲软趋势的连贯图景。

这项研究强调需要继续监测和研究墨西哥湾流，以更好地了解其行为以及对气候和天气模式的潜在影响。

来源：
– “过去四十年在佛罗里达海峡观察到的墨西哥湾流的剧烈减弱”发表在地球物理研究快报- CleanTechnica 上

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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