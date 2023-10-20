寒武纪大爆发期间多种动物门的突然出现长期以来对达尔文进化论提出了挑战。 根据这一理论，复杂的生物新奇事物应该随着时间的推移逐渐出现，并具有许多中间形式。 然而，在寒武纪大爆发之前的前寒武纪晚期地层中尚未发现过渡化石。 埃迪卡拉纪包含前寒武纪末期，确实包含复杂的宏观化石，但它们与后来的寒武纪动物门的关系仍然存在争议。

查尔斯·达尔文本人承认这是对其理论的严重反对，并指出缺乏寒武纪地层之前的广阔原始时期的记录。 对于这种缺失的最常见的解释是化石记录的不完整，这表明动物祖先一定已经存在，但由于体型小且身体柔软而不易保存。 然而，这一人工假说已被最近发现的埃迪卡拉化石地点所驳斥，这些化石地点可能允许保存小型软体动物祖先。 相反，这些地方只产生化石藻类和一些有问题的生物体。

最近发表在《生态学与进化趋势》上的一项研究进一步证明了反对人工制品假说的证据。 德里克·布里格斯领导的古生物学家比较了前寒武纪和寒武纪地层的化石形成过程和地质情况，发现前寒武纪地层中完全不存在适合保存的动物。 他们建议对 789 亿年前的动物古代进行软最大限制。 伯吉斯页岩类型的条件被认为是有利于早期动物保存的环境，但与 789 亿年前或更早的化石生物群无关。

该研究的作者暗示，保存完好的生物群中的冰冻纪间隙可能解释了后来动物的突然出现。 然而，这种解释似乎忽略了相互矛盾的证据，包括这段时期不存在无争议的后生动物或两侧对称动物。 此外，其他研究对第一批动物的最大限制是在更年轻的年龄，更接近寒武纪的开始。

这些发现挑战了达尔文进化论的渐进主义假设，并与分子钟研究所提出的年代相矛盾。 对于进化生物学家来说，承认并解决经验数据与其理论的核心预测之间的重大差异非常重要。