16 号小行星 Psyche 之旅：探索太阳系的诞生

最近的一张天文照片引起了科学家和太空爱好者的注意。 该图像显示了金属容器内含有的一小部分砾石，但其非凡之处在于这些砾石源自小行星。 作为太阳系诞生时原始物质的残留物，该样本具有重要的科学价值。 现在，一艘新的航天器正在执行探索另一颗小行星 16 Psyche 的任务，该小行星主要由铁和相关金属组成。

太阳系的形成是一个戏剧性而复杂的过程。 孕育太阳和行星的云中的尘埃颗粒开始合并，形成团块。 这些肿块有时会通过粘附在其他肿块上而生长，但高速碰撞也会导致它们分解成砾石和灰尘。 偶尔的碰撞会涉及更大的天体，例如当地球正在形成并被火星大小的物体撞击时。 这次碰撞产生的碎片最终导致了地球和月球的诞生。

当物质与正在生长的天体碰撞时，产生的巨大能量释放出大量的热量。 这导致了熔岩球的形成，并在数十亿年的时间里逐渐冷却。 即使到今天，地核仍然很热并且部分熔化。 其中一些热量来自行星的形成，而其余的则来自放射性元素的衰变。 形成行星的尘埃由各种岩石矿物、冰、铁、镍和相关金属以及微量重元素（包括放射性元素）组成。

宇宙尘埃云中铁及其亲属的存在是恒星内部能量产生的结果。 这些元素是恒星聚变反应的终点，需要大量的能量才能产生超出它们的任何东西。 因此，当恒星坍缩和爆炸时，它们会将铁和其他重元素释放到宇宙中。 这个过程导致形成较重的元素，如金、银、铅和各种放射性同位素。

当新行星形成时，熔融物质的混合物不容易结合。 较轻的矿物，如硅和铝，上升到地球表面，而较重的铁、镁和相关金属则向中间下沉。 如果与另一个行星发生破坏性碰撞，金属核心有可能幸存下来并成为小行星。 这样的小行星主要由镍和铁以及少量其他重元素组成。

研究像 16 Psyche 这样的镍/铁小行星之所以引起人们的兴趣，有两个重要原因。 首先，它提供了无法到达的地球核心的可获取样本，为我们的世界和其他岩石行星的形成提供了宝贵的见解。 其次，随着人类冒险在月球和其他天体上建立基地，拥有现成的必要资源变得至关重要。 虽然水在太空中随处可见，但钢铁等建筑材料在地球上运输起来却很重且麻烦。 因此，在现场找到这些资源将大大简化未来的太空任务并降低成本。

通过深入研究普赛克 16 等小行星的成分和特征，科学家们正在解开太阳系诞生的秘密，并为未来的太空探索和殖民活动铺平道路。

来源：

– Ken Tapping，彭蒂克顿自治领射电天体物理观测站的天文学家。