新研究揭示线粒体 DNA 母系遗传

最近发表在《自然遗传学》杂志上的一项研究揭示了线粒体 DNA (mtDNA) 完全由母亲遗传的基本科学原理。 此前，人们认为父本线粒体DNA在受精后被消除，但这项研究发现成熟精子缺乏完整的线粒体DNA。

俄勒冈健康与科学大学和其他机构的研究人员发现，虽然精子细胞确实携带少量线粒体，但它们不含线粒体DNA。 精子还缺乏维持线粒体DNA所必需的蛋白质，即线粒体转录因子A (TFAM)。

精子不被允许贡献线粒体DNA的原因尚不清楚，但一种理论认为精子在受精过程中消耗大量线粒体能量，这可能导致线粒体DNA突变的积累。 相比之下，正在发育的卵子（称为卵母细胞）主要从周围细胞获取能量，从而保持相对原始的线粒体DNA。

该研究强调了母体 mtDNA 在通过限制导致后代疾病的 mtDNA 突变风险而赋予进化优势方面的重要性。 线粒体 DNA 突变可能导致高能量需求器官出现潜在的致命疾病。

为了解决已知线粒体 DNA 疾病的传播问题，该研究的通讯作者 Shoukhrat Mitalipov 首创了一种称为线粒体替代疗法的方法。 该技术通过体外受精，用来自供体卵子的健康 mtDNA 替换突变 mtDNA。

虽然使用这种程序的临床试验在美国受到限制，但它们正在海外进行，以预防疾病和治疗不孕症。

研究人员认为，了解 TFAM 在精子成熟和受精过程中的作用可能是治疗某些不孕症和提高辅助生殖技术效率的关键。

这项研究为线粒体DNA母系遗传机制及其对人类生育能力和生殖细胞治疗的影响提供了宝贵的见解。

Sumber:

李，W.，等人。 (2023) 人类线粒体 DNA 母系遗传的分子基础。 自然遗传学。 doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9。